I biancocelesti momentaneamente al quarto posto

La Lazio batte 1-0 in trasferta l’Empoli nel match valido per la 35/a giornata di Serie A e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica con 63 punti, a +1 sulla Juventus e +2 sul Bologna. Decisiva la rete di Dia al 1′ di gioco, su cross di Hysaj dopo un ‘buco’ di Viti.

Lo stesso Viti al 7′ della ripresa in girata sugli sviluppi di un calcio di punizione pareggia i conti, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. I toscani hanno giocato in inferiorità numerica dal 38′ del primo tempo per l’espulsione per somma di ammonizioni di Colombo. Nel quarto d’ora finale, al 31′ del secondo tempo, anche la Lazio rimane in dieci per l’espulsione di Hysaj, ma il risultato non cambia più. La squadra di D’Aversa resta così penultima ferma a 25 punti in classifica, a meno due dalla zona salvezza.

