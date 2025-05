Un'eventualità dovuta al nuovo formato della massima competizione europea

Il calcio inglese è sempre più vicino ad avere sei squadre nella prossima Champions League, una situazione che non si è mai verificata prima. Il ranking Uefa già garantisce alla Premier League di avere 5 posti nella prossima massima competizione europea e la possibilità che una squadra inglese vinca l’Europa League pone, infatti, una situazione mai verificatasi prima: che un singolo Paese possa avere sei squadre che competono nella stessa edizione del massimo torneo continentale per club. E dopo la vittoria del Tottenham per 3-1 sul Bodø/Glimt e quella del Manchester United per 3-0 sull’Athletic Bilbao, sembra probabile che la finale di EL possa giocarsi proprio tra due squadre di Oltremanica e, di conseguenza, la Premier League della prossima edizione si ritrovi con sei squadre inglesi.

Con Tottenham e United a metà classifica e fuori dalla lotta per un piazzamento europeo in campionato, le loro possibilità di qualificarsi per le competizioni europee sembrano scarse, ma vincere l’Europa League potrebbe aprire porte che sembravano loro precluse. E la squadra che vince l’Europa League ottiene il pass diretto per la Champions League. La possibilità che una nazione possa schierare 6 squadre nella massima competizione calcistica è dovuta al nuovo formato della competizione europea, in cui le squadre possono qualificarsi attraverso tre percorsi diversi: i posti in Champions League assegnati alla loro lega, il posto extra assegnato alla loro lega dal coefficiente Uefa e la vittoria dell’Europa League.

