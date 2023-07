La scelta di Carlo Ancelotti per la panchina della nazionale brasiliana non sembra trovare il gradimento del presidente Lula. La Cbf, Federcalcio verdeoro, ha comunicato che il tecnico emiliano arriverà a giugno 2024, dopo la conclusione del contratto con il Real Madrid. Ancelotti “non è mai stato l’allenatore dell’Italia. Perché non risolve il problema dell’Italia, che non ha giocato nemmeno l’ultimo Mondiale?”, ha detto Lula in un’intervista a un’emittente brasiliana. Il presidente ha spiegato che preferirebbe la conferma dell’attuale ct ad interim Fernando Diniz: “Sono un suo tifoso, mi piace la sua creatività e personalità. È una buona occasione e capisco che ne approfitterà. È lui che comanda nello spogliatoio. Nel calcio, un allenatore deve essere responsabile dello spogliatoio perché funzioni”, ha aggiunto.

