Il campione del mondo a Usa 94 con la Selecao vuole un allenatore brasiliano sulla panchina dei verdeoro

L’ex calciatore Romario, campione del mondo a Usa 94 con la Selecao, vuole un ct brasiliano sulla panchina delle Selecao. “Ancelotti si fo..a, io voglio Diniz fino alla fine“, ha dichiarato l’attuale senatore brasiliano in un’intervista al blog ‘Panorama Esportivo’ di cui il quotidiano O Globo ha anticipato alcuni passaggi. Romario difende l’allenatore ad interim che sta subendo una serie di critiche per i suoi risultati e lo descrive come il miglior allenatore in assoluto. Diniz, che ricopre contemporaneamente anche l’incarico di allenatore del Fluminense, è stato nominato allenatore ad interim del Brasile a luglio e fino alla metà del 2024, quando la Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) si aspetta che il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che non ha confermato, subentri alla guida della Selecao.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata