Giovedì la semifinale di andata di Conference League. Tutte le news su orario, arbitro, formazioni e pronostici

Si gioca domani, giovedì 1 maggio, la semifinale di andata di Conference League tra Betis e Fiorentina. La partita è in programma alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro su Tv8, su Sky e in streaming su NOW. I viola iniziano in trasferta sul campo degli spagnoli la caccia alla terza finale consecutiva nella competizione europea, la prima con Palladino in panchina dopo le due giocate e perse con Italiano. La vincente della sfida tra il Betis e la Fiorentina troverà in finale la vincente dell’altra semifinale tra Djurgarden e Chelsea, in programma sempre domani alle ore 21.

L’arbitro Oliver e lo sfogo di Buffon

Il match sarà arbitrato dall’inglese Oliver, un direttore di gara di grande esperienza con oltre 40 partite in Champions League. Oliver è stato anche l’arbitro di quel Real Madrid-Juventus del 2018 che, dopo l’eliminazione dei bianconeri, portò al celebre sfogo del portiere bianconero Gigi Buffon. Commentando l’arbitraggio di Oliver e il rigore concesso al Real a tempo quasi scaduto, costato l’eliminazione dei bianconeri, Buffon disse: “Uno così ha un bidone d’immondizia al posto del cuore. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia. Il Real Madrid ha meritato, ma l’arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo”.

I viola con l’incognita Kean

La Fiorentina arriva all’appuntamento dopo la vittoria casalinga in campionato nel derby contro l’Empoli, un successo che ha rilanciato le ambizioni europee della squadra. Per il tecnico Palladino l’incognita più grande riguarda Kean: l’attaccante ha saltato le ultime due partite di campionato per problemi familiari, ma è rientrato da Parigi e dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico. Resta da capire se sarà impiegato dal primo minuto o a partita in corso. Nella seconda ipotesi, che al momento sembra la più probabile, spazio al tandem Gudmunsson-Beltran schierato negli ultimi match. Queste le probabili formazioni:

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu. All. Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Beltran. All. Palladino.

Palladino: “Il sogno è arrivare in fondo”

“Il fatto che la squadra sia riuscita a superare un momento difficile nel secondo tempo” del quarto di finale contro il Celje “è un segno di maturità. I miei giocatori crescono ogni giorno e il nostro obiettivo è quello di andare il più lontano possibile in questa competizione. Il sogno è di arrivare fino in fondo, ma dobbiamo affrontare una partita alla volta”, le parole di Palladino riportate dal sito ufficiale della Uefa.

Dove vedere Betis-Fiorentina in tv

La partita all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8. Sarà possibile vedere il match anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Vanessa Leonardi. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. L’altra semifinale Djurgarden-Chelsea sarà trasmessa sempre su Sky (canale Sky Sport 255) e su NOW con la telecronaca di Federico Botti.

I pronostici dei bookie

Il 2-2 di ieri al Franchi contro gli sloveni del Celje regala alla Fiorentina, con qualche brivido di troppo, la terza semifinale consecutiva di Conference League. Le reti di Mandragora e Kean permettono agli uomini di Vincenzo Italiano di continuare la corsa verso quel trofeo sfuggito per due volte in finale. Il trionfo viola si gioca a 6,50 su Planetwin365 e Snai. Davanti a tutti, in lavagna, come praticamente da inizio torneo, il Chelsea, offerto a 1,40 su Goldbet e bet365. Sulla strada della Fiorentina si trova però il Betis Siviglia, proposto a 5,50 coppa in mano e leggermente in vantaggio per il passaggio in finale, a 1,82, contro l’1,92 dei toscani. Poca invece la fiducia dei bookmaker negli svedesi del Djurgarden a 21 volte la posta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata