Il difensore salterà le ultime quattro giornate di campionato

Brutte notizie in casa Napoli che perde per il finale di stagione Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro, come fa sapere la società in una nota, si è infatti sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore partenopeo, spiega il club, ha già iniziato l’iter riabilitativo ma sarà comunque inutilizzabile da Antonio Conte per le ultime quattro sfide di campionato.

Il calendario del Napoli delle ultime 4 giornate di Serie A

Dopo la vittoria contro il Torino e il conseguente sorpasso all’Inter in vetta alla classifica di Serie A, il Napoli è di fatto padrone del suo destino nelle ultime quattro giornate di campionato. Gli azzurri, a quota 74 punti a più tre sull’Inter, giocheranno sabato alle 18 in trasferta a Lecce. Poi la banda di Conte affronterà il Genoa al Maradona domenica 11 maggio alle 20.45.

Nelle ultime due gare della stagione, infine, il Napoli affronterà il Parma di Chivu alla 37esima giornata e poi il Cagliari, in casa, nell’ultima di campionato. Ancora da decidere le date delle ultime due giornate.

Bollettino medico | Le condizioni di Buongiorno 👇https://t.co/O7jNf2VTNP pic.twitter.com/IirPqcPTqH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 29, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata