Decide la doppietta del 'solito' McTominay: la squadra di Conte è a +3 sull'Inter

Sorpasso compiuto. Il Napoli di Antonio Conte sfrutta al massimo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell’Inter, batte 2-0 il Torino al ‘Maradona’ nel posticipo della 34/a giornata di Serie A e balza da solo in testa alla classifica con 74 punti, tre in più dei nerazzurri. A decidere il match in favore dei partenopei è ancora una volta Scott McTominay, che sigla la doppietta della vittoria con due gol quasi fotocopia al 7′ e 41′ minuto del primo tempo: inserimento, destro in area ad anticipare i difensori granata e palla alle spalle di Milinkovic-Savic. La squadra di Conte controlla poi nella ripresa senza mai subire gli avversari e colpendo anche una traversa con Billing. Unica nota negativa per la nuova capolista, le uscite per infortunio nella ripresa di Anguissa e Buongiorno. Il Torino resta a 43 punti in classifica, al decimo posto a +1 sul Como.

McTominay spedisce il Napoli in vetta alla classifica di #SerieAEnilive 📈#NapoliTorino pic.twitter.com/t89syugvJk — Lega Serie A (@SerieA) April 27, 2025

Napoli-Torino, il tabellino

Napoli-Torino 2-0 (2-0): 7′ McTominay, 41′ McTominay

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (64′ Rafa Marin), Olivera (86′ Raspadori); Anguissa (58′ Billing), Lobotka (86′ Gilmour), McTominay; Politano, Lukaku (86′ Simeone), Spinazzola. All. Conte.

Torino: Milinkovic-Savic; Coco (68′ Karamoh), Maripan, Masina (84′ Walukiewicz); Pedersen, Casadei, Linetty (60′ Vlasic), Tameze (46′ Ilic), Biraghi (60′ Lazaro); Elmas; Adams. All. Vanoli.

Ammoniti: Maripan, Lazaro, Ilic

Arbitro: Mariani di Aprilia

