Il vicecapocannoniere del campionato non sarà a disposizione per il recupero della 33ª giornata contro il Cagliari

Con un comunicato sul proprio sito internet ufficiale, la Fiorentina comunica che “il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibili per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni”. Kean salterà pertanto la partita di questo pomeriggio contro il Cagliari in campionato.

