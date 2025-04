Mercoledì pomeriggio il recupero dei match rinviati per la morte di Papa Francesco

Quattro partite di Serie A saranno recuperate mercoledì 23 aprile, in seguito al rinvio deciso per via della morte di Papa Francesco.

Alle 18.30 il Cagliari ospiterà la Fiorentina, il Genoa la Lazio, la Juventus giocherà in trasferta a Parma mentre il Torino riceverà l’Udinese: tutte gare valide per la 33esima giornata di Serie A.

Recuperi di Serie A del 23 aprile: dove vederle in tv

Tutte e quattro le partite che saranno recuperate mercoledì 23 aprile saranno visibili in diretta su Dazn. Torino-Udinese invece sarà trasmessa anche sui canali Sky.

📌 RECUPERO GARE 33ª GIORNATA #SerieAEnilive CAGLIARI – FIORENTINA

GENOA – LAZIO

PARMA – JUVENTUS

TORINO – UDINESE 🗓️ Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30 — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

