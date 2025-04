Il cordoglio del campione argentino per la scomparsa del Pontefice

Il cordoglio di Lionel Messi per la scomparsa di Papa Francesco. “Un Papa diverso, vicino, argentino. Riposa in pace Papa Francesco. Grazie per aver reso il mondo un posto migliore. Ci mancherai“, ha scritto in una storia su Instagram il campione del mondo 2022 con la nazionale argentina, simbolo dell’Albiceleste e da tutti considerato l’erede di Diego Armando Maradona.

