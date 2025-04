I nerazzurri si qualificano alle semifinali dove affronteranno il Barca

Trascinata dai gol del solito Lautaro Martinez e dell‘ex Pavard, l’Inter si qualifica per le semifinali di Champions League pareggiando 2-2 contro il Bayern Monaco nella gara di ritorno dei quarti di finale. Decisivo il successo dei nerazzurri per 2-1 all’andata in Germania. Non bastano ai bavaresi le reti di Kane e Dier nel finale. In semifinale l’Inter affronterà il Barcellona. Per la squadra di Simone Inzaghi resta così vivo il sogno di uno storico Triplete, anche perché anche se il Barça è fortissimo non sembra una squadra non alla portata dei nerazzurri. Una qualificazione sofferta ma meritata, contro un Bayern mai domo ma che ha pagato a carissimo prezzo le tante assenze in particolare in difesa e in attacco dove il solo Kane non è bastato.

1) Il gol di Kane sblocca il match

Dopo un primo tempo finito 0-0, con alcune chance per la squadra di Inzaghi sono i bavaresi a passare in vantaggio. Alla prima vera occasione, infatti, è il Bayern a colpire con Kane che al 52′ in area sorprende Sommer con un chirurgico diagonale di destro. Nell’occasione Dimarco copre male la conclusione del bomber inglese.

2) Il pareggio di Lautaro e l’esultanza sotto la curva

La partita si infiamma ancora di più, Thuram prova subito a replicare per l’Inter ma Urbig non si fa sorprendere. Il Bayern ha poi a sua volta l’occasione per il raddoppio con Muller che calcia alto, da ottima posizione. Ci pensa allora Lautaro Martinez a togliere le castagne dal fuoco firmando al 58′ l’1-1 in mischia su calcio d’angolo. Esplode San Siro e sulle ali dell’entusiasmo con il capitano che esulta rabbioso sotto la curva Nord.

3) L’Inter mette la freccia, Pavard firma il sorpasso di testa

Ancora un corner decisivo per i nerazzurri. Benjamin Pavard sovrasta tutti nell’area piccola e incorna di testa, alle spalle del portiere bavarese, la palla calciata da Calhanoglu .

4) Il pareggio di Dier e il forcing dei bavaresi

Il Bayern però non molla e trova il pareggio al 76′ con Dier anche lui di testa su angolo. Partita riaperta, con Inzaghi che nel frattempo toglie un esausto Dimarco inserendo Carlos Augusto. Fuori anche Lautaro, stanchissimo, al suo posto dentro Taremi. Poi escono anche Bastoni e Barella, per Bisseck e Frattesi. Finale da brividi, con il Bayern che prova l’assalto alla porta di Sommer ma la difesa interista con coraggio resiste e porta a casa una meritata qualificazione

5) Esplode la gioia di San Siro al fischio finale: l’Inter è in semifinale

Esplode la gioia di San Siro al triplice fischio dello sloveno Vincic S. L’Inter di Simone Inzaghi è di nuovo in semifinale di Champions League dove affronterà il Barcellona. “Orgoglioso di questa Inter, noi ci crediamo”, ha commentato a fine match il capitano Lautaro Martinez. “Abbiamo voluto la qualificazione a tutti i costi e ci godiamo questa serata”, ha replicato l’allenatore Simone Inzaghi. Appuntamento al 30 aprile al Camp Nou, mentre il ritorno si giocherà a San Siro il 6 maggio.

Inter-Bayern Monaco 2-2: Gli Highlights della partita

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata