Decisiva la vittoria per 2-1 all'andata in Germania. Ora c'è il Barcellona. Avanza al prossimo turno anche l'Arsenal, che espugna il Bernabeu per 2-1

L’Inter si qualifica per le semifinali di Champions League grazie al pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco a San Siro nella gara di ritorno dei quarti. Decisivo il successo dei nerazzurri per 2-1 all’andata in Germania. Bavaresi in vantaggio con Kane al 52′, la rimonta meneghina con Lautaro Martinez al 58′ e Pavard al 61′, poi ancora il Bayern trova il pari con Dier al 76′. In semifinale la squadra di Inzaghi affronterà il Barcellona.

Inter-Bayern Monaco, il tabellino

Inter-Bayern Monaco 2-2 (0-0) – Kane (B) 52′, Lautaro Martinez (I) 58′, Pavard (I) 61′, Dier (B) Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (88′ Bisseck); Darmian, Barella (88′ Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez (81′ Taremi), Thuram. Allenatore: Inzaghi Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer (84′ Coman), Dier, Kim (65′ Guerreiro), Stanisic; Kimmich, Goretzka (84′ Pavlovic); Olise, Muller, Sané (65′ Gnabry); Kane. Allenatore: Kompany Real Madrid-Arsenal 1-2, Gunners in semifinale In semifinale anche l’Arsenal che, dopo aver vinto per 3-0 in casa all’andata, ha espugnato il Bernabeu di Madrid battendo il Real per 2-1 nella gara di ritorno. Dopo un rigore sbagliato da Saka per gli inglesi nel primo tempo e un altro penalty per i Blancos annullato dal Var, nella ripresa i Gunners vanno in vantaggio con Saka al 65esimo per poi subire il pareggio due minuti dopo di Vinicius Junior. In pieno recupero, con il Real sbilanciatissimo in attacco, l’Arsenal trova il gol definitivo del 2-1 in contropiede con Martinelli: nel prossimo turno ci sarà il Paris Saint-Germain.

