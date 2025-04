In Norvegia oggi la partita d'andata dei quarti di finale, biancocelesti favoriti nei pronostici

In Europa League stasera, giovedì 10 aprile, la Lazio fa visita al Bodo Glimt. Il match in programma alle ore 18.45 è valido per l’andata dei quarti di finale della competizione. La Lazio di Marco Baroni è reduce dal prezioso successo in campionato contro l’Atalanta, mentre in Europa League il pass per i quarti di finale è arrivato dopo un difficile doppio confronto con il Viktoria Plzen. I norvegesi hanno invece superato l’Olympiacos. Il ritorno del match tra la Lazio e il Bodo è in programma tra una settimana esatta allo stadio Olimpico di Roma.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen. A disp. Lund, Brondbo, Webbangomo, Maatta, Auklens, Nielsen, Helmersen, Kjaer, Sorli, Hansen, Mikkelsen.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni. A disp. Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Basic, Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin, Castellanos.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K) e in streaming su NOW. Spazio anche all’approfondimento pre e post-partita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

Il pronostico dei bookie

I biancocelesti, come riporta Agipronews, sono favoriti nelle quote, con il 2 offerto su William Hill a 2,20, a discapito dell’X a 3,50 e della vittoria dei padroni di casa a 3,25. Quasi equivalenti le quote relative all’Over 2,5 e l’Under 2,5 rispettivamente in lista a 1,85 e 1,86, maggiore differenza invece tra il segno Goal (1,70) e No Goal (2,03). Una marcatura di Castellanos, in dubbio dopo il rientro dall’infortunio, è offerta a 2,90 e precede in lavagna quelle di Dia e Pedro, entrambi a 3,20. Occhi puntati anche su Isaksen, eroe nella vittoria in trasferta contro il Viktoria Plzen e decisivo anche in campionato: un suo goal all’Aspmyra Stadion è offerto a 4,50. Tra gli ospiti è Hoegh il meno quotato (3,40), con l’ex Milan Hauge a 4,90.

In Europa League le favorite per la vittoria finale della competizione restano il Manchester United (4) e l’Athletic Bilbao (4) che avrà l’ipotetico vantaggio di giocare la finale nel proprio stadio. A seguire il Tottenham (4,50) possibile avversario della Lazio (5,50) in semifinale.

