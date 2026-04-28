28/04 – Madre e figlia uccise dalla ricina: avvelenamento in più fasi – Stallo negoziati per Hormuz – Vendita delle Vittorie, no di Fiorello

Campobasso, madre e figlia uccise dalla ricina: ipotesi esposizione anche in più fasi. Atteso l’esame sul cellullare della figlia 19enne.
Teheran prova a superare lo stallo dei negoziati, nuova proposta agli Usa per la riapertura di Hormuz. Araghchi vede Putin a Mosca. Trump convoca riunione nella Situation Room. Tregua in bilico tra Israele e Libano. Aoun: “Non accetterò un accordo umiliante”.
Vendita del teatro delle Vittorie, Fiorello si mobilita: “È un crimine contro la storia dello spettacolo”. Floridia dà ragione allo showman: “No alla dimissione”. L’azienda replica: “Struttura non più sostenibile e funzionale”.