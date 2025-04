Il campione inglese scuote la testa mentre ascolta il suo tecnico

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vissuto una serata da incubo martedì sera in Champions League. I Blancos sono stati travolti 3-0 dall’Arsenal, trascinato da un’incredibile doppietta su punizione di Declan Rice.

Bellingham disagrees with Ancelotti’s instructions 😭😭😭 pic.twitter.com/kqI3M9S37w

— 🤕 (@471om) April 8, 2025

La lite tra Ancelotti e i suoi giocatori: in Spagna parlano di rottura nello spogliatoio

La tensione e il malumore tra i giocatori del Real era evidente e in molti hanno notato un siparietto particolarmente teso tra Ancelotti, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga (espulso poi nei minuti di recupero). Il video è circolato molto sui social ed è stato pubblicato anche da testate come il ‘Mundo Deportivo’. Nelle immagini si vede Ancelotti dare indicazioni a bordo campo a Camavinga e Bellingham: i due sembrano ribattere alle disposizioni del tecnico, il quale insiste, prima che l’inglese scuota visibilmente la testa in segno di dissenso, prima di riprendere posto in campo. “Si è parlato molto questa stagione di una possibile rottura tra i giocatori, o alcuni di loro, e Carlo Ancelotti e, visto quanto accaduto all’Emirates, potrebbe essere vero”, ha scritto il ‘Mundo Deportivo’ commentando l’accaduto.

