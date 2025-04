Andata dei quarti all'Allianz Arena: segna Lautaro, pareggia Muller e poi Frattesi firma la rete decisiva

L’Inter si impone per 2-1 in casa del Bayern Monaco all’Allianz Arena, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I gol di Lautaro Martinez al 38′, di Thomas Muller all’85’ e di Frattesi all’88’. La gara di ritorno è in programma a Milano mercoledì 16 aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata