Il match del Dall'Ara chiude la 31esima giornata

Bologna-Napoli chiude stasera alle 20.45 la 31esima giornata di Serie A. I partenopei, secondi a – 4 dall’Inter, hanno l’occasione di ridurre le distanze dalla capolista mentre gli emiliani, momentaneamente agganciati dalla Juve vogliono confermarsi al quarto posto in classifica che significherebbe Champions League.

Bologna-Napoli: la situazione delle due squadre

Gli uomini di Antonio Conte arrivano al Dall’Ara reduci dalla vittoria con il Milan e trovano un Bologna che ha vinto le ultime 5 gare in campionato. E in casa la squadra di Italiano è imbattuta nel 2025.

Bologna-Napoli: le probabili formazioni

Conte recupera McTominay e dovrebbe varare un 4-3-3 con Lukaku al centro dell’attacco, che poi vede a destra da Politano e a sinistra da Neres. Lobotka e Anguissa completano la mediana con lo scozzese. In casa rossoblù dubbio Castro e Dallinga in attacco, con dietro Orsolini, Odgaard e Ndoye.

Bologna-Napoli: dove vederla in tv

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La gara sarà visibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn.

