Il calciatore 22enne si è fatto male nei minuti finali del match contro la Germania

Oltre alla sconfitta per 2-1 rimediata contro la Germania a San Siro, arriva un’altra tegola per Luciano Spalletti. Il tecnico della Nazionale dovrà fare a meno di Riccardo Calafiori per il match di ritorno dei quarti di finale di Nations League, in programma domenica 23 marzo alle 20.45 al Westfalenstadion di Dortmund. Il difensore azzurro si è infortunato al ginocchio sinistro nei minuti finali del match.

Spalletti: “Calafiori ha sentito qualcosa di strano al ginocchio”

“Non lo sappiamo se ci sarà, ha sentito qualcosa di strano al ginocchio“, ha detto il ct nella conferenza stampa post partita. Gli esami strumentali in programma nelle prossime ore stabiliranno l’entità del problema.

