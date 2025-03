Azzurri in vantaggio con Tonali prima dei gol di Kleindienst e Goretzka. Il ritorno domenica sera a Dortmund

L’Italia viene sconfitta per 2-1 dalla Germania, nell’andata dei quarti di finale di Nations League. I gol di Tonali al 9′, Kleindienst al 49′ e Goretzka al 76′. La gara di ritorno è in programma domenica sera a Dortmund, con gli azzurri costretti a vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno.

La cronaca del match

Non basta un gol di Tonali all’Italia nell’andata dei quarti di finale di Nations League. La Germania rimonta e passa per 2-1 a San Siro grazie alle reti nella ripresa di Kleindienst e di Goretzka mettendo una seria ipoteca sull’accesso alle semifinali. Nella gara di ritorno a Dortmund di domenica sera agli azzurri di Spalletti servirà un miracolo per vincere con due gol di scarto. Prosegue quindi il tabù che vede l’Italia incapace di battere la Germania da ben 13 anni, vale a dire dalla semifinale di Euro 2012 risolta da Balotelli a Varsavia.

La squadra di Spalletti ha giocato un ottimo primo tempo in cui avrebbe dovuto forse capitalizzare di più le occasioni create, nella ripresa la forza fisica e la qualità della Germania è venuta fuori nelle due occasioni decisive in cui la difesa azzurra si è fatta sorprendere in particolare con Bastoni. Una sconfitta doppiamente amara per l’Italia, perché mancare la semifinale di Nations League vuol dire anche un cammino sulla carta più difficile nelle prossime qualificazioni ai Mondiali 2026.

Spalletti: “Gol su piazzati non sia psicosi, in Germania ci proveremo”

“In alcuni momenti non siamo stati in ritmo, mentre loro sono stati più costanti. Poi abbiamo pagato alcune scelte, come sul primo gol su una palla da metà campo. Loro erano più alti e sono stati bravi, io ho cercato inserendo Bellanova di recuperare centimetri”. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti commenta ai microfoni di RaiSport la sconfitta contro la Germania a San Siro per l’andata dei quarti di Nations League. “Lo sappiamo che abbiamo difficoltà nel prendere gol così, ma ne vogliamo parlare perché non deve diventare una psicosi“, ha aggiunto il ct che in vista del ritorno ha detto che “andremo a Dortmund a giocare la partita, poi valuteremo se ho visto bene oppure no”.

