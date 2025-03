Adidas l'ha creata per il 125° anniversario della Federcalcio tedesca. Un ritorno al passato, a quando la nazionale vinse la Coppa del Mondo

Ritorno al passato e stile retrò per la nuova maglia della Germania, creata da Adidas per il 125° anniversario della Federcalcio tedesca (Dfb).

Il design della nuova maglia della Germania

Il design della maglia si basa sul modello del 1974, anno in cui la nazionale tedesca (all’epoca Germania Ovest) vinse la Coppa del Mondo in casa. Sia la combinazione di colori che lo stile della maglia del 125° anniversario riflettono la storia della Dfb: bianca con colletto rotondo nero e bordi delle maniche neri, mentre quella del portiere è azzurra. Sul petto è presente il logo del ‘trifoglio’ Adidas e uno stemma ricamato appositamente per il 125° anniversario della Federcalcio.

A differenza delle attuali maglie, il logo della Dfb non mostra l’aquila federale, ma riprende il logo storico al momento della fondazione della federazione: le tre lettere Dfb intrecciate. Nel cerchio che lo circonda c’è scritto in lettere maiuscole: Deutscher Fussball-Bund 125.

Quando verrà indossata per la prima volta

La maglia verrà indossata per la prima volta dalla nazionale tedesca il 20 marzo a Milano, in occasione della gara di andata dei quarti di finale della Nations League contro l’Italia.

Il video di presentazione

La Dfb e Adidas hanno presentato la maglia con un divertente video che vede protagonisti, tra gli altri, l’ex campione e attuale dirigente della nazionale, Rudi Voeller, e diversi giocatori, tra cui Thomas Mueller.

La storia della Federcalcio tedesca

La Federcalcio tedesca è stata fondata a Lipsia, più precisamente nel ‘Restaurant zum Mariengarten’, il 28 gennaio 1900. All’epoca l’associazione contava circa 90 club. Oggi fanno parte della federazione più di 24.000 club con più di 7,7 milioni di soci. “125 anni di Dfb significano anche 125 anni di amore per il calcio”, ha dichiarato la Dfb in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata