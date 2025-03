Traffico in tilt e Roma bloccata per la presenza di Francesco Totti presso un punto vendita di una nota compagnia telefonica in via Cola di Rienzo. L’ex capitano giallorosso si è prestato per una operazione commerciale che prevedeva, oltre a una intervista, anche la firma sciarpe e foto con i tifosi. Appena diffusa la notizia in centinaia si sono precipitati in strada aspettando il loro momento. All’uscita i sostenitori del calciatore campione del mondo con la Nazionale hanno inseguito Totti dileguatosi a fatica tra le vie della capitale a bordo del suo motorino.

