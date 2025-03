Imputati sette operatori sanitari che lo hanno curato, sono accusati di negligenza nella sua morte

Al via nel tribunale di San Isidro a Buenos Aires, il processo a carico dell’equipe medica che aveva in cura Diego Armando Maradona e che sono accusati di negligenza nella sua morte. Il Pibe de Oro ebbe un arresto cardiaco in una casa fuori dalla capitale argentina il 25 novembre 2020. Aveva 60 anni. Tre giudici decideranno se gli imputati, tra cui un neurochirurgo, uno psichiatra e diversi operatori sanitari, sono colpevoli di omicidio colposo. Il massimo della pena detentiva per i condannati è di 25 anni. A seguire la prima udienza le figlie del campione argentino, Dalma and Giannina, avute dalla ex moglie Claudia Villafane, la ex compagna Veronica Ojeda e la sorella di Diego, Ana. Fuori dal tribunale si sono radunati fan dell’ex stella del Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata