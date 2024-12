A Buenos Aires è stata inaugurata la mostra che omaggia il calciatore argentino Diego Armando Maradona dal titolo “Diego Eterno”. Il viaggio immersivo ripercorre la sua difficile infanzia a Villa Fiorito con la famiglia e gli amici, una rassegna di tutti i club in cui ha giocato e i suoi legami con le celebrità del mondo dell’arte, dello spettacolo e della politica. L’esposizione comprende anche una sala di proiezione a 360° dove vengono trasmessi i gol e le giocate iconiche di Maradona, oltre a cimeli, trofei, maglie e oggetti legati al mondo del calcio. Il campione del mondo è morto nel 2020 a 60 anni e viene ricordato come una leggenda del calcio argentino e non solo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata