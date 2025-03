La Dea allunga sui bianconeri grazie a Retegui, de Roon, Zappacosta e Lookman

L’Atalanta si impone con un netto 4-0 in casa della Juventus, nel posticipo della 28/a giornata di Serie A. I gol su rigore di Retegui al 29′, de Roon al 46′, Zappacosta al 66′ e Lookman al 77′. La Dea allunga così in classifica sui bianconeri, portandosi a +6 e restando in piena corsa scudetto alle spalle di Napoli e Inter, distanti rispettivamente due e tre punti. Juventus che invece rischia di perdere il quarto posto, nel caso in cui la Lazio dovesse batte l’Udinese lunedì.

