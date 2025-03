Reti di Lukaku e Raspadori. Inutile per i viola il gol messo a segno da Gudmundsson

Il Napoli si impone per 2-1 in casa sulla Fiorentina, in una gara valida per la 28/a giornata di Serie A. I gol di Lukaku al 26′, di Raspadori al 60′ e di Gudmundsson al 66′.

La formazione guidata da Antonio Conte torna al successo dopo 43 giorni, interrompendo una striscia di 5 partite di fila senza successi e si riporta a -1 dall’Inter in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata