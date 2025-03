Il match si gioca questa sera alle ore 18:45 a Rotterdam. Nerazzurri in piena emergenza infortuni. Van Persie esordisce sulla panchina olandese

Il match di Champions League Feyenoord-Inter si gioca questa sera alle ore 18:45 a Rotterdam, Paesi Bassi. I nerazzurri sono in piena emergenza con l’assenza di quattro esterni su cinque.

La formazione di Inzaghi

Per far fronte a questa situazione Simone Inzaghi molto probabilmente schiererà Bastoni in fascia. A completare il centrocampo ci dovrebbero essere Asllani in regia, Barella e Zielinski mezzala, Dumfries esterno di destra. Difesa a tre con Pavard, De Vrij (che ritorna nello stadio dove ha giocato dal 2009 al 2014) e Acerbi. Attacco affidato alla coppia Lautaro-Thuram. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Josep Martinez al posto di Sommer con il portiere svizzero che ha appena recuperato da un infortunio alla mano.

La formazione di Van Persie

Il neo allenatore del Feyenoord, Van Persie, scenderà in campo con un 4-3-3. In porta Wellenreuther dietro a Mitchell, Beelen, Hancko e Bueno. A centrocampo Moder, Smal, Ivanusec alle spalle del tridente Moussa, Carranza, Paixao.

Dove vedere Feyenoord-Inter

Feyenoord-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. La partita sarà quindi visibile sia su smart tv che in streaming.

I precedenti

Quello di questa sera però non sarà un incontro inedito. I nerazzurri hanno affrontato gli olandesi quattro volte ma sono state solo due le gare ufficiali disputate. Il club meneghino venne eliminato nella semifinale di Coppa Uefa nella stagione 2001/2002. Perse 1-0 all’andata e pareggiò 2-2 al ritorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata