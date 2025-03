In diretta dall'Olanda il match d'andata degli ottavi di finale

In Champions League domani, mercoledì 5 marzo alle ore 18.45, l’Inter è attesa dalla partita sul campo del Feyenoord valida per l’andata degli ottavi di finale. Sarà possibile vedere la sfida in diretta su Prime Video. Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Gianfranco Zola e il grande doppio ex Julio Cruz in diretta dal Feyenoord Stadion presenta la gara. Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Bordocampo: Alessia Tarquinio e Fernando Siani. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky, approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. In studio mercoledì anche Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.

