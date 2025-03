Per i rososblù tre punti pesantissimi nella lotta per un posto in Europa

Una doppietta di Orsolini nella ripresa consente al Bologna di battere il Cagliari per 2-1 in rimonta nella 27/a giornata di Serie A. Ai sardi non basta la rete iniziale di Piccoli. Per i rososblù di Italiano tre punti pesantissimi nella lotta per un posto in Europa, ora sono quinti con 47 punti alla pari della Lazio e a +2 sulla Fiorentina. Ko sanguinoso per i sardi, invece, che restano a quota 25 e rischiano di farsi di nuovo risucchiare in zona retrocessione.

Il racconto del match

Primo tempo equilibrato, con il Bologna che prova a fare la partita ma il Cagliari è vivo e replica colpo su colpo. Non a caso sono proprio i sardi a passare in vantaggio dopo 22′ con un preciso colpo di testa di Piccoli, su cross dalla sinistra perfettamente calibrato da Augello. La squadra di Italiano accusa il colpo e solo nella ripresa si sblocca. Al 47′ i rossoblù pareggiano con Orsolini che trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Felici su Cambiaghi. È la svolta della gara, perché il Bologna si scatena e sfiora due volte il 2-1 prima con Castro e poi con Zappa. In entrambe le circostanza è provvidenziale Caprile. Il portiere del Cagliari, però, non può nulla al 56′ quando ancora Orsolini deposita in rete in spaccata un assist perfetto dell’imprendibile Cambiaghi.

