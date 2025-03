I granata conquistano tre punti grazie ai due volti nuovi del mercato invernale

Un gol per tempo bastano al Torino per battere il Monza per 2-0 in trasferta, nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 27/a giornata di Serie A. Dei nuovi acquisti Elmas e Casadei le reti che consentono ai granata di vincere la seconda gare di fila e di portarsi a quota 34 punti in una zona di assoluta tranquillità in classifica. Notte fonda, invece, per il Monza che dopo l’undicesima sconfitta nelle ultime 13 gare resta ultimo con 14 punti e ormai sembra rassegnato ad una retrocessione in Serie B sempre più vicina. Prima frazione abbastanza equilibrata all’U-Power Stadium, con il Torino più pericoloso e meritatamente in vantaggio al 41′ con Elmas bravo a spingere in rete un cross dalla destra di Lazaro.

Per l’ex centrocampista del Napoli è il secondo centro con il Toro. I padroni di casa si aggrappano soprattutto alle giocate di Keita e alla fisicità di Ganvoula, ma è troppo poco per impensierire una attente difesa granata. Non a caso nella ripresa, i granata controllano e al 66′ piazzano il colpo del ko con il primo gol in Serie A di Casadei. Sotto gli occhi del ct azzurro Spalletti il giovane centrocampista ex Chelsea è chirurgico nel battere Turati dopo un perfetto inserimento in area di rigore. Per il Monza di uno sconsolato Nesta è il colpo del definitivo ko.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata