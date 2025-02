Lo Special One ha chiesto 1 milione e 907mila lire turche

Jose Mourinho ha intentato “una causa per danni morali pari a 1 milione 907 mila lire turche (al cambio poco più di 50mila euro, ndr) contro il Galatasaray“. Lo rende noto il Fenerbahce in una nota, spiegando che lo Special One sarà assistito dagli avvocati del club e che la causa è stata intentata “a causa dell’attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico”.

L’accusa del Galatasaray e la maxi squalifica

Mourinho è stato accusato dal Galatasaray di offese razziste e immorali, per cui lo Special One è stato per altro appena squalificato per 4 giornate dalla Federazione.

