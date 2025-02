Per la squadra di Ranieri doppietta per Paulo Dybala

La Roma accede agli ottavi di Europa League battendo all’Olimpico il Porto per 3-2 nella gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Portoghesi in vantaggio con Aghehowa al 27′, pareggio al 35′ di Dybala che va ancora a segno al 39′. All’83’ rete di Pisilli. All’ultimo minuto di recupero autogol di Rensch.

