La sfida valida per il ritorno playoff all'Olimpico. Si parte dall'1-1 dell'andata, nei pronostici favoriti i giallorossi

In Europa League oggi, giovedì 20 febbraio alle ore 18.45, la Roma affronta il Porto all’Olimpico nella partita di ritorno del playoff che vale l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Si parte dall’1-1 dell’andata in terra portoghese.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vederla in tv in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna. Spazio anche all’approfondimento pre e post partita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri dovrebbe puntare su Dovbyk unica punta supportato alle spalle da Dybala e Pellegrini. El Shaarawy è in pole per presidiare dal primo minuto la fascia destra. Queste le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. All. Anselmi.

Pronostici

Un pareggio esterno 1-1, proprio come accaduto la scorsa stagione, nell’andata dei playoff di Europa League. La Roma deve battere il Porto per conquistare la qualificazione agli ottavi e i bookie la considerano favorita, anche in virtù del momento positivo della squadra di Ranieri (quattro successi, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sette partite). Il passaggio del turno paga 1,37 su Snai contro il 3,10 dei portoghesi. Tornando ai 90 minuti dell’Olimpico, l’1 si gioca a 1,78 su William Hill, mentre pareggio e vittoria ospite sono in lavagna nell’ordine a 3,50 e 5. L’1-1 dell’andata ha interrotto una serie di tre Over consecutivi tra Roma e Porto, esito che gli esperti reputano comunque sfavorito per la sfida dell’Olimpico: è valutato 1,90, mentre un altro Under è proposto a 1,80. L’1-0 – insieme con l’1-1 (con cui sono terminati due dei sette precedenti tra le due squadre) – sono considerati i risultati esatti più probabili e sono visti a 6,50. Il 2-1 vale 7,50, mentre il 2-0 – con cui la Roma si è imposta nell’ultima partita europea casalinga – è fissato a 8. Lo 0-2 si gioca a 23, l’1-2 è invece proposto a 13.

In Portogallo, Zeki Çelik ha segnato dopo tre anni il suo primo gol in maglia giallorossa: l’ipotesi che si ripeta nella sfida di ritorno è proposta a 12. La presenza di Dovbyk e Dybala nel tabellino dei marcatori è invece offerta, rispettivamente, a 2,25 e 3,25. Nel Porto, Samu (che non segna però dal 28 dicembre) è considerato il marcatore più probabile e un suo gol è visto a 4,50. Il camerunense Namaso e il turco Gul, invece, sono entrambi offerti a 5.

