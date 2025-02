Ottima prova dei Lariani che si portano a quota 25 punti, a +5 sulla zona retrocessione

Fiorentina-Como è terminata 0-2. I Lariani si sono imposti in casa della Viola, nell’anticipo della 25a giornata di Serie A, grazie ai gol di Diao al 41′ e di Nico Paz al 66′.

Dopo tre sconfitte di fila, il Como di Fabregas torna a sorridere portando a casa tre punti pesantissimi per la salvezza. I lariani si portano a quota 25 punti a +5 sulla zona retrocessione. Secondo ko di fila, invece, per la Fiorentina di Palladino dopo quella del Meazza contro l’Inter. I viola restano al sesto posto alle spalle della Juventus con 43 punti e con Milan e Bologna che iniziano a far sentire il fiato sul collo.

Fiorentina-Como, la partita

Priva di Kean, la Fiorentina che ha subito due grandi occasioni con Zaniolo e Gosens, e poi un’altra chance ancora con Zaniolo al quarto d’ora. Con il passare dei minuti, però, la formazione Viola perde terreno mentre il Como esce alla distanza col suo palleggio. La squadra di Fabregas si dimostra superiore a centrocampo, con continui passaggi filtranti a cercare subito in verticale gli attaccanti. Ed è proprio su una di queste verticalizzazioni improvvise che al 41′ i lariani passano in vantaggio con Diao, bravo sull’apertura di Caqueret a seminare Cataldi e Mandragora prima di battere in uscita De Gea.

Quarto gol in sei partite per il giovane attaccante senegalese arrivato a gennaio dal Betis. Nella ripresa la musica non cambia, con i viola che provano ad attaccare ma senza troppa convinzione e il Como che colpisce in contropiede. Dopo un’altra occasione per Diao, al 66′ arriva il raddoppio degli ospiti con un sinistro all’incrocio dei pali del talentuoso Nico Paz. Fiorentina al tappeto, il Como nel finale sfiora anche il tris con il solito Diao ma sarebbe stata una punizione eccessiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata