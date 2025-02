Il ct della Francia in una intervista rilasciata ai media francesi promuove l'ex allenatore del Real Madrid

Zinedine Zidane “è un candidato molto valido, naturale, e, aggiungerei prevedibile. Poi, non so se vorrà”. Il ct della Francia Didier Deschamps in una intervista rilasciata ai media francesi promuove l’ex allenatore del Real Madrid come futuro ct dei bleus dopo il suo addio, previsto al termine del Mondiale 2026.

Deschamps: “Tutte le cose belle finiscono”

“C’è molto rispetto tra noi, ci siamo visti l’ultima volta nell’estate del 2023 e contiamo di rivederci la prossima estate – ha aggiunto – E’ un candidato molto bravo e naturale, poi la decisione spetta a lui e al presidente (della federcalcio francese, ndr)”. A proposito del suo addio, Deschamps spiega di “non esser stanco o esausto, ma di aver fatto il mio tempo – ha concluso – Tutte le cose belle finiscono, e la nazionale francese è una cosa molto bella: sommando le mie due vite ha rappresentato 25 anni della mia vita professionale”.

