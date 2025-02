Milan scatenato: presi Gimenez, Joao Felix, Sottil e Bondo. Nessun movimento last minute per l'Inter e Udinese. La Juve prende il difensore Lloyd Kelly. Tre colpi per Roma e Fiorentina

Sono state ore frenetiche quelle che hanno caratterizzato la chiusura di questa finestra invernale di calciomercato e che ha visto le squadre di Serie A portare a termine oltre 30 operazioni tra acquisti e cessioni nella sola ultima giornata di trattative. Uniche squadre a non chiudere alcun movimento last minute sono state l’Inter e l’Udinese. Tra le più scatenate il Milan che ha chiuso ben quattro colpi.

ATALANTA

L’Atalanta, impegnata oggi nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha preso in prestito dalla squadra di Italiano il difensore Stefan Posch. Operazione a titolo temporaneo “fino al 30 giugno 2025, con opzione per l’acquisizione definitiva”.

BOLOGNA

I rossoblù del presidente Joey Saputo ha invece portato a termine tre nuovi innesti: Davide Calabria dal Milan, Oskar Tomczyk, centrocampista polacco classe 2006 del Wisla Plock e l’attaccante della Sampdoria Estanis Pedrola.

CAGLIARI

I sardi, reduci dalla sconfitta casalinga con la Lazio, hanno invece concluso il prestito di Florin Coman, attaccante esterno rumeno di 26 anni, in arrivo dal Qatar dove ha giocato nelle file dell’Al-Gharafa.

COMO

Scatenato il Como che nell’intera finestra di questo calciomercato in cui ha speso poco più di 49 milioni di euro. Nella sola ultima giornata di mercato ha portato a casa Mergim Vojvoda dal Torino, Ivan Smolcic dal Rijeka, Anastasios Douvikas dal Celta Vigo e Ivan Azon, attaccante di proprietà del Real Saragozza.

EMPOLI

L’Empoli ha invece portato a casa Kouamè dalla Fiorentina. Il classe ’97 si trasferisce in prestito secco in maglia azzurra fino a giugno.

FIORENTINA

Triplo colpo della viola nelle ultime ore. Il Ds Pradè ha infatti chiuso le operazioni Zaniolo, Fagioli e Ndour. Il primo arriva formalmente dal Galatasaray anche se ha giocato la prima parte di stagione nell’Atalanta, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il secondo arriva invece dalla Juve a titolo definitivo per 16 milioni più tre di bonus mentre dal Psg arriva a titolo definitivo il giovane centrocampista Cher Ndour.

GENOA

Il Genoa ha invece concluso l’arrivo di Hugo Cuenca, centrocampista paraguaiano classe 2005 in arrivo dal Milan Futuro. In scadenza di contratto con i rossoneri, Cuenca arriva al Grifone a titolo definitivo.

JUVENTUS

La Juventus, che nelle scorse settimane aveva già portato sotto la Mole Alberto Costa, Renato Veiga e Kolo Muani, ha chiuso nell’ultimo giorno di mercato anche l’affare Lloyd Kelly. Il difensore arriva dal New Castle in prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 14 milioni più una serie di eventuali bonus.

LAZIO

La Lazio di Marco Baroni ha chiuso due operazioni Reda Belahyane, proveniente dall’Hellas Verona e Oliver Provstgaard in arrivo dal Vejle. Il capitano dell’Under 21 della Danimarca arriva per una cifra complessiva vicina ai 5 milioni.

LECCE

Il Lecce, che ha dato l’addio a Dorgu volato al Manchester United per 30 milioni, ha preso in prestito dal Como Marco Sala. Il terzino scuola Inter sarà il vice Gallo. Si tratta del sesto colpo per i giallorossi del Ds Corvino dopo Karlsson, Tiago Gabriel, Veiga, Scott e N’Dri.

MILAN

Scatenato il Milan che nell’ultima giornata di calciomercato ha ufficializzato ben quattro colpi. Dal Feyenoord è arrivato a titolo definitivo l’attaccante Santiago Gimenez che ha preso il posto di Morata volato in Turchia alla corte del Galatasaray. Dal Chelsea è invece arrivato in prestito oneroso Joao Felix. Sempre in prestito è arrivato dalla Fiorentina Riccardo Sottil mentre dal Monza è arrivato il centrocampista Bondo. Sul fronte uscite, invece, i rossoneri hanno lasciato partire Ismael Bennacer che ha raggiunto De Zerbi al Marsiglia.

MONZA

Sull’asse Milan-Monza c’è stata un’altra operazione nel giorno di chiusura del mercato: il giovane centrocampista rossonero Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro, ceduto in prestito secco alla squadra brianzola.

NAPOLI

Il Napoli di Conte, orfano di Kvaratskhelia volato al Psg,ha preso in prestito oneroso con diritto di riscatto Noah Okafor dal Milan.

PARMA

Il Parma, terzultimo in classifica dopo la sconfitta casalinga con il Lecce, ha invece acquistato dal Velez il centrocampista Ordonez e l’attaccante Pellegrino.

ROMA

Ben tre arrivi in casa Roma: un difensore, Victor Nelsson, in arrivo in prestito dal Galatasaray, un terzino sinistro vice Angelino Anass Salah-Eddine arrivato dal Twente a titolo definitivo, e infine un centrocampista, Lucas Gourna-Douath, in arrivo dal Salisburgo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

TORINO

Il Torino di Vanoli accoglie Cristiano Biraghi in uscita dalla Fiorentina che lo ha lasciato andare a titolo temporaneo con opzione di acquisto a titolo definitivo. Dal Reims è invece arrivato l’attaccante classe 2000 Amine Salama con la stessa formula del prestito con diritto di riscatto.

VERONA

Tre gli arrivi in casa del Verona: dal Losanna il centrocampista Antoine Bernede, dalla Fiorentina il difensore argentino Nicolas Valentini e dall’Odense Boldklub il difensore danese Tobias Slotsager.

VENEZIA

I lagunari, infine, chiudono il mercato con tre arrivi. Due attaccanti Daniel Fila e Mirko Marić, rispettivamente dallo Slavia Praga e dal Monza. E un portiere: Ionuț Radu dall’Inter.

