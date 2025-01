L'attaccante georgiano saluta la tifoseria e il club, è pronto per trasferirsi al Paris Saint-Germain

Il momento dell’addio di Kvara è arrivato. Khvicha Kvaratskhelia, con un post sul proprio profilo Instagram, saluta la tifoseria napoletana confermando il suo trasferimento al Psg. “Cari tifosi, è difficile e doloroso ma è arrivato il momento di dirci addio. Qui ho trascorso un periodo straordinario. Insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto momenti incredibili”, si legge nel lungo video in cui appare alla finestra con il Vesuvio sullo sfondo.

Per Kvara pronto un contratto fino al 2029

L’attaccante georgiano è atteso nelle prossime ore a Parigi per dare inizio alla sua nuova avventura. Venerdì sono in programma le visite mediche di rito ed è prevista anche la firma sul contratto fino al 2029.

Napoli alla ricerca di un sostituto

Il Napoli avrà ora 75 milioni di euro da investire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. Il preferito di Conte resta Alejandro Garnacho che il Manchester United però cederebbe solo per una cifra spropositata. Le alternative sono Adeyemi del Borussia Dortmund e Ndoye del Bologna. In difesa, invece, il Napoli attende solo che Danilo trovi un accordo con la Juve per la rescissione per affondare il colpo su Danilo.

