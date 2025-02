I friulani hanno battuto il Venezia 3-2

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Verona, che vince 1-0 a Monza il match valido per la 23/a giornata di Serie A. Decisiva l’autorete di Lekovic al 13′ del primo tempo dopo il cross di Serdar ‘bucato’ da Turati. Con questo successo i ragazzi di Zanetti salgono a quota 23 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione, mentre i brianzoli – fermi a quota 13 – si avvicinano alla retrocessione.

Udinese-Venezia 3-2

Vittoria rocambolesca invece per l’Udinese, che batte 3-2 il Venezia e sale al decimo posto in classifica in solitaria con 29 punti. Per i veneti è uno stop pesante: la zona salvezza attualmente è lontana cinque punti. Succede tutto nella ripresa. Lucca sblocca il risultato in avvio con un piattone al volo su cross di Kamara complice l’uscita incerta di Joronen, poco dopo Lovric raddoppia dopo uno spunto di Thauvin con Joronen – entrato al posto dell’infortunato Stankovic – ancora protagonista in negativo. Gli ospiti però non si arrendono e al 19′ accorciano le distanze con una conclusione perfetta di Nicolussi Caviglia. Al 33′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Venezia pareggia i conti in mischia con un tocco sporco di Gytkjaer, ma la gioia dei veneti dura una manciata di minuti: al 39′ infatti il subentrato Iker Bravo con un tiro d’esterno firma il gol vittoria dopo una splendida azione personale di Solet.

