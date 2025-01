Anche il ds Cristiano Giuntoli non è stato risparmiato di critiche

Dai fischi dello Stadium alla valanga social. Per Thiago Motta non è proprio un bel momento, dopo la doppia sconfitta con la sua Juve prima in campionato con il Napoli e ieri sera in Champions League contro il Benfica.

Il tecnico italo-brasiliano, un passato importante nell’Inter (e questo conta per i tifosi…), è ormai sempre più nell’occhio del ciclone vista la stagione fin qui deludente dei bianconeri. Così ieri sera dopo la partita lo Stadium ha letteralmente subissato di fischi lui e la squadra, ma subito dopo sui social (ormai termometro della ‘febbre’ da tifo) si è scatenato un autentico processo all’allenatore. #MottaOut è diventato in pochi minuti un hashtag di tendenza, con i commenti degli appassionati che hanno lanciato una autentica valanga di commenti negativi.

Ma non è solo Motta l’unico nell’occhio del ciclone, perché anche il ds Cristiano Giuntoli (#chef Giuntoli sui social) non è stato risparmiato di critiche per un mercato che fin qui ha deluso tutte le aspettative. Le prossime settimane saranno decisive, perché se non ci sarà una sterzata nei risultati della Juve tutto potrebbe accadere.

