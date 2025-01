Il dirigente del Milan: "Il Mister e Calabria sono vincenti, hanno dimostrato di tenerci"

Parla Ibrahimovic dopo la lite in campo tra Conceicao e Calabria. “Contro il Parma abbiamo vinto grazie all’atteggiamento, la squadra è viva e un episodio come quello di ieri succede e può fare bene: il Mister e Calabria sono vincenti, hanno dimostrato di tenerci“, ha dichiarato il dirigente del Milan tornando su quanto successo alla fine della partita di Serie A Milan-Parma, vinta in rimonta dai rossoneri 3-2.

“La serenità dipende molto dai risultati, in campionato dobbiamo avere più continuità – ha aggiunto lo svedese durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker – Da dirigente è tutto nuovo per me, il lavoro è completamente diverso. Finora non siamo soddisfatti di come sta andando la stagione: vogliamo migliorare e vogliamo vincere”.

Lite Conceicao-Calabria, cosa è successo

Al fischio finale di Milan-Parma, vinta in rimonta per 3-2 dai rossoneri nel finale, Conceicao e Davide Calabria si sono affrontati a muso duro, dopo che il giocatore aveva già mostrato segni di insofferenza per la sostituzione al 78′. L’allenatore sembra voler aggredire fisicamente Calabria e viene trattenuto da Fofana ma ci sono anche altri giocatori rossoneri e membri dello staff tecnico che dividono i due. Poi davanti ai microfoni i due protagonisti hanno minimizzato, parlando di un malinteso.

“È come con i bambini: quando si comportano male in un ristorante, bisogna affrontarlo. Non è stato bello da vedere, ma nel calcio va tutto bene. Abbiamo chiarito tutto”, ha detto Conceicao. “È stato solo un malinteso, ci siamo chiariti. Non ci eravamo capiti, abbiamo sistemato le cose dentro gli spogliatoi. Rivedo adesso le immagini e chiedo scusa”, le parole del giocatore.

Ibra: “Non è un mercato facile, cerchiamo di raggiungere nostri obiettivi”

“Abbiamo i nostri obiettivi e cercheremo di raggiungerli, non è un mercato facile. Stiamo lavorando, abbiamo le idee chiare e sono condivise con l’allenatore: Conceiçao ha idee precise, ci proveremo”, ha detto ancora Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker. “Non c’è bisogno di presentarlo, ha fatto la storia del Manchester City. È un grande colpo, è un leader in campo e fuori, ha grande carattere. Anche se abbiamo tanti terzini destri non potevamo dire no, era un’occasione che non si poteva perdere – ha sottolineato – Per me può giocare anche come difensore centrale, lo ha fatto al City. Ci darà tanto, siamo fiduciosi che sarà importante per la squadra”. Per quanto riguarda l’attacco il sogno è Gimenez. “E’ un giocatore di talento e potenziale, a centrocampo abbiamo qualità ma vedremo se si creeranno delle opportunità – ha aggiunto – Jovic? Vediamo quello che sarà meglio per tutti, sta facendo bene e il Mister è contento. Rinnovi? Stiamo parlando con i giocatori, sono tutti felici al Milan e abbiamo tutto sotto controllo”.

