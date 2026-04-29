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mercoledì 29 aprile 2026

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Torino, protesta contro Tajani: in corteo studenti del Politecnico – Le foto

Torino, protesta contro Tajani: in corteo studenti del Politecnico – Le foto
Corteo di protesta fino alle OGR da parte degli studenti del Politecnico per protestare contro il ministro Tajani e l’industria della guerra, Torino. Italia – cronaca- Mercoledì 29 aprile 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse).
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Corteo di protesta fino alle OGR da parte degli studenti del Politecnico per protestare contro il ministro Tajani e lindutria della guerra, Torino. Italia - cronaca- Mercoledì 29 aprile 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse).
Corteo di protesta fino alle OGR da parte degli studenti del Politecnico per protestare contro il ministro Tajani e l'industria della guerra, Torino. Italia - cronaca- Mercoledì 29 aprile 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse).
Corteo di protesta fino alle OGR da parte degli studenti del Politecnico per protestare contro il ministro Tajani e l'industria della guerra, Torino. Italia - cronaca- Mercoledì 29 aprile 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse).
Corteo di protesta fino alle OGR da parte degli studenti del Politecnico per protestare contro il ministro Tajani e l'industria della guerra, Torino. Italia - cronaca- Mercoledì 29 aprile 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse).
Corteo di protesta fino alle OGR da parte degli studenti del Politecnico per protestare contro il ministro Tajani e l'industria della guerra, Torino. Italia - cronaca- Mercoledì 29 aprile 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse).

Un gruppo di una cinquantina di studenti del Politecnico di Torino, dopo un’assemblea, ha raggiunto in corteo l’ingresso principale delle Ogr, scandendo slogan contro la guerra e contestando il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che stava partecipando a un evento. Gli studenti hanno esposto lo striscione ‘Polito contro la guerra’ e scandito slogan, tra cui “Fuori Tajani da Torino”, sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine. 

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