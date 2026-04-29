Torino, protesta contro Tajani: in corteo studenti del Politecnico – Le foto

Un gruppo di una cinquantina di studenti del Politecnico di Torino, dopo un’assemblea, ha raggiunto in corteo l’ingresso principale delle Ogr, scandendo slogan contro la guerra e contestando il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che stava partecipando a un evento. Gli studenti hanno esposto lo striscione ‘Polito contro la guerra’ e scandito slogan, tra cui “Fuori Tajani da Torino”, sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine.