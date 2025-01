Il difensore inglese ha già scelto il numero di maglia

Kyle Andrew Walker è ufficialmente un giocatore del Milan. Il club rossonero comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il difensore inglese dal Manchester City.

Where do I have to sign? ✍😉#SempreMilan #DNACMilan pic.twitter.com/lX3If3XzGM

— AC Milan (@acmilan) January 24, 2025