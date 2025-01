“Vendette per gli scontri dello scorso anno? Non sono disposto a parlare in questi termini, né del passato, né voglio parlare del futuro. Non so se la Lazio c’entri con la Roma“. Così il presidente del Real Sociedad, Jokin Aperribay, commentando, ad un punto stampa all’hotel Excelsior, a Roma, gli scontri di ieri sera tra gli ultras della Lazio e del club spagnolo, facendo riferimento agli scontri dello scorso anno tra Real Sociedad e Roma quando i tifosi spagnoli attaccarono un pullman dei giallorossi. Aperribay evita di valutare il ruolo della sicurezza italiana: “Non so, il rapporto è stato magnifico con la Polizia italiana. L’informazione che ci dà un audio che mi hanno passato è che i nostri tifosi erano molto tranquilli e non si trovavano nei luoghi abitualmente frequentati dagli ultras del Lazio”, ha aggiunto.

