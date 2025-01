Erano arrivati nella Capitale per assistere al match di Europa League in programma questa sera all'Olimpico. Sequestrati diversi oggetti

Una ottantina di ultras della Lazio hanno aggredito, alle 23 di mercoledì, un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli della Real Sociedad che si trovavano in un locale di via Leonina, al centro di Roma.

22.01.2025, Streetfight SS Lazio🇮🇹 vs Real Sociedad🇪🇸, Real Sociedad run away, click here for more: https://t.co/d5Ml3ex0FN pic.twitter.com/RlHAzZfJ24 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 22, 2025

Aggressione degli ultras della Lazio: cosa è successo

Nove tifosi spagnoli – arrivati nella Capitale per assistere al match di Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico – sono stati feriti a coltellate. Lanciati anche oggetti. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo della polizia. Sul posto sono stati sequestrati diversi oggetti utilizzati per l’aggressione. Nell’immediatezza sono stati identificati alcuni soggetti nelle aree limitrofe al luogo dell’aggressione. Sono in corso approfondimenti investigativi anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina.

Grave uno dei tifosi spagnoli

Uno dei nove supporters è stato dimesso con 12 giorni di prognosi per ferite da arma da taglio, uno è in prognosi riservata, e un altro resta ricoverato con prognosi di 30 giorni. Altri tre sono stati dimessi con un decorso clinico dai cinque agli otto giorni.

Verini: “A Roma delirante violenza armata di estrema destra”

Gli scontri di ieri tra ultras della Lazio e della Real Sociedad nel centro di Roma sono “un’ulteriore conferma della gravità del fenomeno che riguarda purtroppo parte di tifoserie, naturalmente di tante frange di tifoserie ultrà, perché non è che tutti i tifosi sono delinquenti. Pare di capire che questa violenza armata in qualche modo sia anche collegata a deliranti estremismi politici, nel caso della Lazio dell’estrema destra”.

“Credo che il nostro lavoro appena iniziato dovrà ulteriormente accelerare e per quello che riusciremo a fare produrre anche risultati per proporre indicazioni al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, dando pieno appoggio a procure e forze dell’ordine che si occupano di reprimere questi fenomeni”. Così a LaPresse il senatore Walter Verini, coordinatore del Comitato Speciale dell’Antimafia sul fenomeno della criminalità nelle curve degli stadi che proprio due giorni fa ha iniziato i lavori per aggiornare il quadro delle violenze ultras ascoltando come primo interlocutore il presidente della Figc Gabriele Gravina. “La strada – conclude Verini – è una forte opera di prevenzione unita al contrasto”.

Gualtieri, aggressione tifosi offende la città di Roma

“Le immagini delle aggressioni di ieri sera a Roma nei confronti dei tifosi spagnoli sono vergognose e inaccettabili. Roma rigetta con forza queste scene di violenza folle che offendono la città, i suoi cittadini e lo spirito dello sport. Confido che le indagini delle forze dell’ordine facciano presto luce sui responsabili, perché la Capitale d’Italia non vuole e non merita di essere ricordata per simili barbarie”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a proposito dell’aggressione da parte dei tifosi della Lazio nei confronti dei tifosi del Real Sociedad.

