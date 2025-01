Supermario: "Sono ancora del Genoa". Ma con Vieira è ai margini e il club vuole cederlo. Anche il Monza chiude la porta

Mario Balotelli sul mercato ma per ora solo nel mirino del Trapani, secondo i rumors e le news dell’ultima ora che coinvolgono l’attaccante. Supermario è stato ingaggiato dal Genoa appena tre mesi fa dopo essere rimasto senza squadra. La sua avventura in rossoblù però non è mai decollata. L’attaccante ha trovato poco spazio con Alberto Gilardino e ancora meno spazio con l’attuale allenatore Patrick Vieira, con il quale Balotelli ebbe un acceso diverbio ai tempi del Nizza. L’allenatore e il giocatore, che in passato hanno anche giocato insieme all’Inter e al Manchester City, si sono chiariti quando a novembre il tecnico transalpino ha preso il posto di Gilardino in panchina. Lo stesso Balotelli ha gettato acqua sul fuoco parlando del suo rapporto con il tecnico ai microfoni di Striscia la Notizia, con l’inviato Valerio Staffelli che lo aveva raggiunto per consegnargli il Tapiro d’oro.

Supermario ai margini con Vieira

Il chiarimento non ha però cambiato le gerarchie di Vieira, che ha lasciato in panchina Balotelli sia a Lecce sia in casa col Parma. Balotelli ha poi saltato l’ultimo match perso dai liguri all’Olimpico contro la Roma a causa di un infortunio muscolare, ora smaltito. La società sembrerebbe comunque intenzionata a chiudere con Balotelli già in questa finestra di mercato. Al momento però non è facile trovare una destinazione che soddisfi anche il giocatore.

La smentita del Monza e l’invito a Trapani

Il suo nome è stato accostato al Monza, che ha però già smentito un suo possibile ritorno in Brianza. Ieri tramite social è invece arrivato un messaggio all’attaccante dal presidente del Trapani, Valerio Antonini, che si è detto pronto a portarlo in Sicilia.

Mario Balotelli…. Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi…un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni ? Io sono pronto a parlarne …. @FinallyMario @seriecofficial — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 20, 2025

Balotelli sui social: “Sono ancora del Genoa”

Il Trapani però gioca in Serie C e Balotelli non sembra intenzionato ad accettare l’invito. Oggi infatti sui social il giocatore ha commentato le voci sul suo conto: “Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della ‘società'”, ha scritto Balotelli in una story su Instagram. Il suo futuro, insomma, resta ancora da decifrare.

