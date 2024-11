Supermario: "Avevamo idee di calcio diverse: il Tapiro dovreste darlo a lui!"

Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro a Mario Balotelli. Pochi giorni dopo l’annuncio del grande ritorno di Supermario in Serie A al Genoa, infatti, il Grifone ha scelto per la panchina Patrick Vieira, proprio l’allenatore con cui Balotelli si era ‘scontrato’ quando entrambi erano al Nizza. “Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo, è che io volevo andare a giocare a Marsiglia”, spiega Balotelli, che aggiunge: “Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui!”. E sul Vieira compagno di squadra, Supermario scherza: “Abbiamo giocato assieme all’Inter e al City: era tranquillo ma rompeva un po’ le scatole”. Per il nuovo attaccante del Genoa è il sesto Tapiro d’oro in carriera.

