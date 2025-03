La legale dell'ex dirigente chiede l'assoluzione, la difesa della giocatrice parla di "minacce e conseguenze reali" per quanto accaduto

Sia l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, sia la calciatrice Jennifer Hermoso, per ragioni opposte, hanno presentato ricorso contro la sentenza di primo grado del Tribunale nazionale spagnolo che aveva condannato l’ex dirigente sportivo a una multa di 10.800 euro per aggressione sessuale e lo aveva assolto dal reato di coercizione.

La difesa di Hermoso, riferiscono i media iberici, ha criticato l’assoluzione per coercizione affermando che “le minacce e le conseguenze” delle pressioni ricevute dalla calciatrice affinché appoggiasse pubblicamente Rubiales dopo lo scoppio dello scandalo “erano reali”. L’avvocato dell’atleta ha chiesto che Rubiales e gli altri tre esponenti della Rfef siano condannati a un anno e sei mesi di carcere per il reato di coercizione.

In caso di mancato accoglimento di tale richiesta, e in via sussidiaria, il legale ha chiesto che al posto della multa per aggressione sessuale a Rubiales venga inflitta una pena detentiva di un anno.

La legale di Rubiales ha presentato ricorso chiedendo l’assoluzione dell’ex dirigente sportivo, affermando che non ci sia stata “alcuna intenzione sessuale” nel bacio dato a Hermoso in occasione della premiazione dei Mondiali di calcio femminile a Sydney.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata