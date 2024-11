Colpo di scena in casa dei rossoblù, che sono quart'ultimi in Serie A con 10 punti

Colpo di scena in casa Genoa. A quanto si apprende il club ligure ha deciso di esonerare Alberto Gilardino, che con la società rossoblù aveva ancora un anno di contratto con opzione per il rinnovo. Manca solo l’ufficialità, attesa in giornata. Al suo posto dovrebbe arrivare il francese Patrick Vieira, ex giocatore di Juventus e Inter, al quale potrebbe essere proposto un contratto biennale. Il cambio in panchina è già atteso per il prossimo match del 24 novembre in cui il Genoa affronterà il Cagliari in casa. Si tratta di motivazioni tecniche che arrivano dall’alto. In questo momento il Genoa è quart’ultimo in classifica in Serie A con 10 punti: gli ultimi 4 sono arrivati nelle ultime due partite, la vittoria a Parma e il pareggio contro il Como.

