Gli azzurri vincono in casa dei bergamaschi e allungano in classifica a +6 sull'Inter

La paura fa 50. Il Napoli strega per forza, carattere e personalità, stordisce l’Atalanta e va in fuga facendo cifra tonda in classifica dopo 21 giornate mandando un chiaro segnale ai diretti inseguitori. E’ tutto suo il duello spettacolare messo in scena al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, dove al termine di un match di rara intensità agonistica, la squadra di Conte, tra gol splendidi e giocate di alta scuola, si prende tre punti pesanti che ricacciano indietro il tentativo di avvicinamento dell’Atalanta, ora -7. Con l’Inter che ora si ritrova a -6.

Retegui apre i giochi, Lukau chiude il match

Mai come questo match, il primo della stagione con i crismi da sfida-scudetto, aveva un peso specifico ben definito e i partenopei si sono fatti trovare pronti, respingendo la valanga di energie, forza e intensità di un’Atalanta che per quasi mezz’ora ha messo alle corde il Napoli. Allo splendido gol di Retegui ha risposto prima Politano con una rete quasi in fotocopia per poi portarsi in vantaggio con McTominay a conclusione di un’azione partita da un colpo di tacco Neres. E dopo aver subito la reazione violenta della dea con Lookman, proprio nel momento di massima spinta dei padroni di casa ha trovato ilcolpo vincente con Lukaku, premiato dalle fatiche di un match tutto cuore e battaglia. La squadra di Conte, reduce dal recente addio di Kvaratskhelia, incamera cosi il sesto successo consecutivo dopo il ko interno rimediato contro la Lazio lo scorso 8 dicembre e soprattutto toglie l’imbattibilità all’Atalanta che durava da quindici partite e che era reduce da undici vittorie consecutive e i successivi tre pareggi di fila.

De Laurentiis: “Una bellissima vittoria”

“Con questa bellissima vittoria farò un magnifico viaggio di ritorno in Italia!”. Così sul proprio profilo X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria del Napoli sull’Atalanta.

Con questa bellissima vittoria farò un magnifico viaggio di ritorno in Italia! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 18, 2025

Gasperini: “Sconfitta dura da digerire ma ripartiamo ancora più forti”

“E’ una sconfitta difficile da digerire. Siamo stati poco fortunati. Non è un gran momento sotto questo aspetto. Abbiamo sfidato ultimamente le migliori del campionato. Noi bene così, dobbiamo pensare al nostro percorso, Bene su tutti gli aspetti. Oggi non abbiamo raccolto niente ma abbiamo giocato con grande qualità contro una squadra forte come il Napoli, quando esci da queste prestazioni riparti ancora più forte. Non abbiamo tempo di rammaricarci, sugli episodi questa partita non ci è girata bene”. Così a Sky Sport Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sconfitta interna contro il Napoli.

Conte: “Lukaku dà sempre tutto ma sono tutti importanti”

“Lukaku? È un calciatore che dà sempre tutto, come Simeone o Raspadori. Sono tutti importanti, non trascuro nessuno. Siamo giusti ma affamati”. Così Antonio Conte tecnico del Napoli, a Sky Sport, dopo la vittoria sull’Atalanta decisa da un gol di Lukaku che ha firmato il 3-2 finale.

