L'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia della sfida col Cagliari: "Nessuna emozione ma normale adrenalina"

“Dobbiamo pensare che siamo a -17 al vertici della classifica, un club come il nostro che ha vinto 19 Serie A e 7 Champions non può avere la pancia piena per una Supercoppa. Dobbiamo cominciare a vincere e convincere già da domani per arrivare più in alto possibile. La Supercoppa è passata”. Così il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

Nessuna emozione domani ma normale adrenalina

Parlando del suo debutto a San Siro il neo tecnico rossonero ha chiarito che non ci saranno emozioni particolari. “C’è l’adrenalina normale di una partita con un club storico. Ma durante la preparazione ho troppe cose in testa, non penso a cosa vivrò. Sicuramente prima del fischio dell’arbitro qualcosa sentirò, non sono una pietra. Ma il mio pensiero principale è preparare al massimo i ragazzi”, ha detto il portoghese. “La fascia da capitano? Tutti i giocatori devono prendere le proprie responsabilità, il massimo leader sono io. Ognuno ha le proprie responsabilità, non mi vedrete creare polemiche sul capitano o non capitano”, ha poi aggiunto.

Mercato? In questo momento importante è partita con Cagliari

Inevitabile un passaggio sul mercato. “La dirigenza ha provato a parlarmi di questo tema ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Adesso non è il timing giusto, so che è importante e dobbiamo parlarne. Ma in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari, il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di questa cosa, che sicuramente è importante”, ha detto ancora Conceiçao. “Loftus-Cheek fisicamente non è al top. Per me partono tutti sullo stesso livello. Giorno dopo giorno vedrò in allenamento, dipende anche dalla strategia che ho per ogni partita, chi può partire dall’inizio e chi invece può dare una mano dalla panchina. Nessuno è un titolare assoluto, tutti devono lottare per un posto in squadra”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata