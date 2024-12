Punti pesanti per i veneti che lasciano momentaneamente l'ultimo posto in classifica

Il Venezia supera per 2-1 in Cagliari nello scontro salvezza valido per la 17/a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per i lagunari di Di Francesco, che lasciano momentaneamente l’ultimo posto in classifica a scapito del Monza. Il Venezia ha ora 13 punti, uno in meno proprio del Cagliari che incappa nella terza sconfitta di fila e resta invischiato in zona retrocessione.

Il racconto del match

Primo tempo dominato dal Cagliari, ma a trovare il gol è il Venezia. Sardi pericolosi più volte con Mina e Zortea, mentre i lagunari trovano la rete al 38′ con Zampano abile a battere il portiere Sherri con un destro da centro area su assist di Oristanio dalla sinistra. Nella ripresa succede di tutto, il Venezia sfiora il raddoppio a ripetizione e si vede anche annullato un gol ad Oristanio per un fuorigioco di Pohjanpalo. I veneti il raddoppio lo trovano comunque al 67′ firmato da Sverko in mischia. Sotto di due gol il Cagliari non demorde e al 76′ accorcia le distanze con un colpo di testa dell’eterno Pavoletti su cross da sinistra di Augello. I sardi di credono e solo un eroico Stankovic nel finale nega il pareggio, prima a Lapadula con un incredibile doppio intervento e poi a Felici in pieno recupero. Dopo il pari in casa della Juve, il Venezia ritrova dopo due mesi anche la vittoria che vuol dire prendere fiducia nella lunga strada verso la salvezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata